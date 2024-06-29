Может спровоцировать Москву: Spectator об отправке американских подрядчиков на Украину

Военные и советники Джо Байдена пытаются добиться от него решения об отправке на Украину американских подрядчиков для наладки и обслуживания поставленного Киеву оружия, сообщает The Spectator. Однако пока Байден колеблется: он резонно полагает, что это даст толчок к эскалации конфликта с Москвой.

Внутри команды Байдена всерьез рассматривается вопрос о развёртывании на Украине американских подрядчиков, чтобы помочь с ремонтом и обслуживанием множества видов передовых вооружений, поставленных за последние месяцы, а также истребителей F-16, пишет The Spectator.

Однако принять это решение Байдену будет нелегко: слишком сильны контраргументы. Москва сочтет прибытие американских подрядчиков на Украину преднамеренной провокацией и это может поставить жизнь американцев под угрозу. Пентагон утверждает, что решение еще не принято, однако военные чиновники уже некоторое время призывают президента одобрить этот шаг как важную практическую меру.

С начала российской спецоперации в феврале 2022 года Байден действовал сдержанно, ограничиваясь лишь самой насущной поддержкой. В мае 2023 года Лондон отправил Киеву крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью действия 250 километров. Первые американские ATACMS с дальностью действия 350 километров прибыли лишь почти год спустя, после долгих просьб Зеленского. Байден опасался, что передача Киеву оружия для поражения целей внутри России приведет к эскалации.

Однако очевидно, что в последние месяцы страх эскалации поугас. Красные линии стерлись. И перспектива отправки на Украину американских подрядчиков — последнее тому подтверждение.

Москва может сделать вывод: сегодня — американские подрядчики, завтра — боевые части. Во время войны во Вьетнаме на помощь правительству Южного Вьетнама в 1950-х годах также были отправлены «специальные советники», состоявшие из бывших сотрудников ЦРУ и бывших военных. Однако в 1965 году в страну прибыли первые боевые подразделения морской пехоты США, напоминает издание.