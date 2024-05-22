Berliner Zeitung: Пентагон отказался от F-35, пока ему не починят радар

Более ста построенных истребителей F-35 не могут передать заказчику из-за проблем с электроникой, пишет Berliner Zeitung. В частности, речь идёт о ломающемся радаре и системе РЭБ.

Самый дорогой истребитель в истории F-35 вновь страдает от технических проблем. У компании-производителя Lockheed Martin может не хватить места для хранения уже готовых самолётов, которые отказывается принимать заказчик – министерство обороны США, сообщает Berliner Zeitung.

Прошлым летом Пентагон приостановил приёмку истребителей-невидимок до тех пор, пока Lockheed не устранит значительные аппаратные и программные проблемы, связанные с пакетом обновления TR-3 стоимостью $1,8 млрд. Неполадки были обнаружены среди прочего в работе радара и системы радиоэлектронной борьбы.

«Некоторые летчики-испытатели сообщили, что им пришлось перезапустить все свои радары и системы радиоэлектронной борьбы в полете, чтобы вернуть их в строй», — говорится в одном из докладов.

По словам властей США, программное обеспечение не будет отлажено «по крайней мере до июня 2024 года». Но до тех пор задержки могут дорого обойтись. Согласно отчету, окончательная поставка самолетов, как ожидается, займет год. Точное количество проблемных истребителей неизвестно, но сенатор Роб Уиттман проговорился, что речь идёт о более чем сотне истребителей, отмечает газета.