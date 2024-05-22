Berliner Zeitung: Пентагон отказался от F-35, пока ему не починят радар
Самый дорогой истребитель в истории F-35 вновь страдает от технических проблем. У компании-производителя Lockheed Martin может не хватить места для хранения уже готовых самолётов, которые отказывается принимать заказчик – министерство обороны США, сообщает Berliner Zeitung.
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