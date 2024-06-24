На фронте российская авиация всё активнее используют огромные бомбы ФАБ-3000, оснащённые модулем планирования и коррекции. Западные системы ПВО, которые используют ВСУ, плохо справляются с этим мощным оружием, пишет аналитик The National Interest Брэндон Вейхерт.

Россия усиливает нападения на позиции ВСУ с помощью огромных бомб ФАБ-3000, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Системам ПВО, поставляемых Киеву НАТО, трудно противостоять этим мощным снарядам, не имеющим прямого американского аналога, пишет аналитик The National Interest Брэндон Вейхерт.

По его мнению, в результате применения ФАБ-3000 конфликт входит в новую фазу. Войска Москвы начнут «разделывать под орех» украинскую противовоздушную оборону, которую они подтачивали на протяжении нескольких месяцев, а использование бомб станет ключевым компонентом расширенной российской стратегии.

ФАБ-3000 покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, то бомбардировки этими «гигантами» по целям «сокрушат воздушную оборону Украины и сломают хребет всей её стратегии по защите от ударов с воздуха», подчёркивает Вейхерт.

Ситуацию усугубляет то, что Америка, которая является главным поставщиком Киева, на грани исчерпания основных ракет для её систем ПВО. Более того, ситуация настолько плачевная, что США уже заявили израильтянам и их партнёрам в Индо-Тихоокеанском регионе, что всё оружие этого типа будет поставляться только Украине. «Вот вам и арсенал демократии», — иронизирует автор статьи.

В целом же увеличение применения и производства ФАБ-3000 наверняка способствует стратегической победе России, которая гораздо ближе, чем считают в Вашингтоне. В этом свете скорейшее прекращение огня на Украине становится ещё более актуальным, подчёркивает Вейхерт.