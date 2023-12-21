NTD: высокотехнологичный жилет поможет предсказывать сердечный приступ

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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РИА Новости: в центре столицы Аргентины проходит протест против политики Милея
В центре Буэнос-Айреса начинают собираться люди, выступающие против политики нового президента Аргентины Хавьера Милея.
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Головин получил прямую красную карточку в матче «Тулуза» — «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения по российским алмазам
Индия призвала страны «Большой семёрки» (G7) отложить введение ограничений на импорт российских алмазов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
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20-летний форвард «Бреста» оформил покер за тайм в матче Лиги 1 с «Лорьяном»
Нападающий «Бреста» Камори Думбия установил личный рекорд в чемпионате Франции по футболу.
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Овечкин назвал разочарованием для всех серию без заброшенных шайб в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что небольшая помощь фортуны должна помочь прервать безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Зюганов: решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ примет пленум
КПРФ примет окончательное решение о выдвижении кандидата на выборы президента во время пленума партии, который пройдёт в пятницу, 22 декабря, сообщил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
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В Госдуме предложили ввести специальную маркировку лекарств для автомобилистов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем. Копия письма на имя вице-премьера Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
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Жуков уверен, что к игре сборной России с Сербией будет приковано большое внимание
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что товарищеский матч сборной России по футболу с национальной командой Сербии вызовет немалый ажиотаж у болельщиков.
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«Аэрофлот»: авиакомпания «Россия» вскоре получит разрешения для полётов в Пекин
Авиакомпания «Россия» вскоре получит разрешения для полётов в Пекин, сообщил «Аэрофлот», который ведёт переговоры с китайскими авиавластями о выполнении разовых рейсов до разрешения возникших проблем.
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Менеджер Бивола: мы уже подписали контракт на бой с Бетербиевым
Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, выразил уверенность, что поединок с Артуром Бетербиевым скоро состоится.
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Орбан: приём Украины в ЕС будет стоить до €190 млрд, это раздавит объединение
Приём Украины в Евросоюз обойдётся примерно в €150—190 млрд, это раздавит ЕС насмерть, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Макрон признал: в США и Европе сомневаются в отношении будущего Украины
В ряде стран Европы и в США есть сомнения о дальнейшей судьбе Украины, но Франция считает важным не допустить победы России, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.
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Макрон допустил приглашение Путина во Францию при условии мирных переговоров
Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным приглашение российского коллеги на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, однако для этого Россия должна «провести мирные переговоры» и «изменить ситуацию».
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«СТРАНА.ua»: в Сумской области слышны взрывы
Под Сумами на Украине слышны звуки взрывов.
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Тарханов: РФС принял правильное решение, Россию всё равно вернут в УЕФА
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов положительно оценил решение Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
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Блинкен заявил, что траты на военные поставки Украине идут на пользу бизнесу США
Американский госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя поставки оружия украинской армии, рассказал, что большая часть денег, выделяемых конгрессом для помощи Украине, тратится внутри США. Таким образом поддерживаются американский бизнес и обычные американские рабочие.
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ХК «Спартак» подписал новый контракт со словацким голкипером Рыбаром
Словацкий голкипер Патрик Рыбар продолжит выступать за московский «Спартак» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25.
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ВСУ обстреляли троллейбусное депо в Донецке
Украинские войска обстреляли троллейбусное депо в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
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Власти Венесуэлы подтвердили освобождение диппосланника Алекса Сааба из США
В МИД Венесуэлы подтвердили освобождение из США дипломатического посланника страны Алекса Сааба, который незаконно находился под арестом более двух лет.
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Мостовой — о решении РФС отказаться от перехода в Азию: аллилуйя
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой положительно оценил отказ Российского футбольного союза (РФС) от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
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Путин: нужно определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба
В России востребовано восточное направление железных дорог, пора определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог.
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Суд ЕС постановил исключить Януковича и его сына из санкционного списка
Европейский суд в Люксембурге постановил исключить экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с коррупцией.
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Блинкен согласен со словами Путина о помощи США для армии Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что согласен с оценками президента России Владимира Путина ситуации на Украине, а именно в том, что только американская поддержка позволяет ВСУ воевать.
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Быстров назвал отстранение России от Евро-2024 самым обидным событием года
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Владимир Быстров признался, что был очень расстроен новостью о недопуске сборной России до квалификационного турнира Евро-2024.
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Байден подтвердил освобождение десяти задержанных в Венесуэле американцев
Президент США Джо Байден сообщил об освобождении десяти американских граждан, задержанных в Венесуэле.
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Месси в четвёртый раз признали лучшим спортсменом года в Аргентине
Нападающий клуба Главной лиги футбола (МLS) «Интер Майами» Лионель Месси получил очередную награду в 2023 году.
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Жданов: артиллеристы ударили по убегающим бойцам ВСУ на Кременском направлении
Артиллеристы 348-го полка вместе с «дроноводами» выкурили украинских бойцов из блиндажа, а затем нанесли по ним удар из миномёта на Кременском направлении, рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»
«Монако» опубликовал стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу с «Тулузой».
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ВКС России уничтожили мастерскую по сборке БПЛА и склад террористов в Идлибе
Российские ВКС ударили по объектам террористов в провинции Идлиб, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
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Сергей Лавров прибыл в Тунис после визита в Марокко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тунис. Там у него запланирован ряд двусторонних контактов.
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Авиакомпания «Россия» подтвердила отказ аэропорта Пекина на приём рейсов
Авиакомпания «Россия» 15 декабря получила уведомление от пекинского аэропорта Дасин об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.
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Джейк Пол готов предложить Фёдору Емельяненко провести боксёрский бой
Американский боксёр и блогер Джейк Пол готов предложить россиянину Фёдору Емельяненко провести бой.
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Посольство Японии в России: Токио по-прежнему желает заключить мирный договор
Япония по-прежнему желает заключить мирный договор с Россией, но для этого нужно разрешить «территориальный спор», заявили в японском посольстве. Так японские дипломаты прокомментировали слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Москва закрыла территориальные споры с Токио.
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Наумов: переход Джикии в «Локомотив» стал бы очень хорошим решением
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что капитану «Спартака» Георгию Джикии стоит принять предложение о трансфере от железнодорожников, если таковое поступит.
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Совбез ООН перенёс голосование о гуманитарной резолюции по Газе на 21 декабря
Совбез ООН перенёс голосование о гуманитарной резолюции по сектору Газа на 21 декабря, чтобы согласовать формулировки итогового документа, заявил постпред Эквадора при всемирной организации Хосе де ла Гаска.
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Тихонов: предложение МОК по допуску россиян — это унижение державы
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает неприемлемыми условия допуска спортсменов из России и Белоруссии на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
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Боррель: страны ЕС примут участие в миссии США в Красном море
Страны Европейского союза примут участие в миссии США по охране судоходства в Красном море, где йеменские хуситы продолжают атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Кадыров: атаки российских БПЛА не дают вздохнуть ВСУ в районе Клещеевки
Атаки российских беспилотников не дают вздохнуть украинской армии в районе Клещеевки, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Косторная и Куница выступят шестыми в короткой программе на чемпионате России
Стали известны результаты жеребьёвки чемпионата России по фигурному катанию 2023 года в Челябинске.
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Беспилотник сбит на подлёте к Белгороду
В Белгородском районе сработала система ПВО, сбит беспилотник на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Служба безопасности Украины объявила в розыск предпринимателя Михаила Фридмана
Служба безопасности Украины объявила в розыск предпринимателя Михаила Фридмана.
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В сборной Сербии сообщили, что матч с Россией пройдёт в Москве 21 марта
Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович сообщил, что игра с командой России пройдёт в Москве 21 марта.
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Жительница Тюмени рассказала о банде подростков, которые мешают жителям дома
«Банда» подростков мешает жителям одного из жилых домов в Тюмени, пишет 72.RU. Местная жительница Марина рассказала журналистам, что шумные группы молодёжи в возрасте от 12 до 20 лет собираются в доме и пугают местных своим поведением.
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Валиева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Стали известны результаты жеребьёвки чемпионата России по фигурному катанию 2023 года в Челябинске.
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Байден заявил, что Мадуро пока выполняет договорённости с США по выборам
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока выполняет договорённости с США о проведении «свободных выборов», но Каракасу ещё предстоит долгий путь, заявил американский лидер Джо Байден.
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Бивол — о возможном бое с блогером Полом: моя цель сейчас — это не про деньги
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол дал понять, что поединок с популярным американским блогером Джейком Полом не состоится.
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Порошенко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте в ходе выступления в Раде
Экс-президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал ситуацию в армии и на фронте, отметив нехватку боеприпасов и оружия.
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Байден утверждает, что Трамп «поддержал мятеж» 6 января 2021 года
Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп «определённо поддержал мятеж», имея в виду беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда толпа ворвалась в здание конгресса.
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Петросян и Муравьёва заявили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
ФФККР опубликовала планируемый контент фигуристок в короткой программе на чемпионате России.
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Блинкен: у нас почти закончились деньги для военных поставок Украине
У США почти закончились время и деньги для отправки военной помощи Украине, признал американский госсекретарь Энтони Блинкен.