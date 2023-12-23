NTD: учёные обнаружили новые виды морских обитателей

В районе Канарских островов учёные обнаружили новые виды морских обитателей. Как передаёт NTD, среди них — крошечный моллюск. Он настолько мал, что увидеть его можно только под микроскопом, однако команда исследователей уже многое о нём узнала.

Океан изобилует морской жизнью. И не только рыбой. Ещё здесь можно увидеть глубоководный аппарат Pisces VI. Он доставляет в морские глубины учёных из научной организации Ocean Census. Цель программы — поиск новых видов подводных обитателей.

АЛЕКС РОДЖЕРС, научный руководитель группы: У Тенерифе и Канарских островов наблюдается очень большое разнообразие видов. Оно намного обширнее, чем у многих других атлантических островов дальше на север. Примерно 10 процентов этих видов больше нигде не встречаются. Это эндемичные виды, которые можно найти только у Канарских островов.

Спуститься под воду очень сложно. Внутри аппарата помещается три человека, включая пилота.

КЕЙДЕР НЕВЕС, исследователь: Я впервые спускался на подводной лодке, и это было действительно потрясающе. Мне удалось увидеть то, чего большинство людей никогда не увидят.

Сегодня Pisces VI опускает команду на глубину в 230 метров. У подводного аппарата есть механическая рука, с помощью которой можно извлекать интересные образцы.

Их помещают в ёмкость для дальнейшего исследования. Потом среди губок, морских ежей и камней найдут крошечных существ, невидимых невооружённым глазом.

Один из потенциально новых видов, обнаруженных на этот раз, — крошечный моллюск. Он настолько мал, что увидеть его можно только под микроскопом. Но команда уже многое о нём узнала.

ЛЕОПОЛЬДО МОРО, исследователь: Мы знаем, что он очень хорошо и быстро передвигается среди песчинок. Мы знаем, что его тело, как и у представителей других видов этой же группы, покрыто своего рода пластинками, наподобие рыбьей чешуи, которые его защищают.

Это не единственный новый вид, обнаруженный командой. Впрочем, ей нужно провести дополнительные исследования, чтобы это подтвердить.

Эта миссия на Тенерифе рассчитана в общей сложности на десять погружений.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.