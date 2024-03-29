WION: люди чаще передают болезнетворные вирусы животным, чем получают

Болезнетворные микроорганизмы животных стали причиной некоторых из самых смертоносных болезней человечества — например, вирус, вызывающий СПИД, перешёл к нам от шимпанзе. Однако в ходе нового исследования выяснилось, что этот обмен не был односторонним: при общении с животными люди также передают им много опасных вирусов, сообщает WION.
Болезнетворные микроорганизмы животных стали причиной некоторых из самых смертоносных болезней человечества. Например, вирус, вызывающий СПИД, перешёл от шимпанзе. Многие эксперты полагают, что вирус, вызвавший пандемию COVID-19, произошёл от летучих мышей.
Однако новое исследование предполагает, что этот обмен происходил не только в одну сторону. Анализ, проведённый на базе общедоступных последовательностей вирусного генома, дал потрясающий результат: люди передают животным больше вирусов — причём практически в два раза больше, чем они нам.
Исследователи изучили почти 12 миллионов вирусных геномов. Они обнаружили почти 3000 случаев перехода вирусов от одного вида к другому. Из них 79 процентов были связаны с передачей вируса от одного вида животных к другому виду животных, а оставшийся 21 процент касался людей.
При этом в 64 процентах случаев происходила передача вируса от человека к животному, известная как антропоноз. И ещё 36 процентов — это передача вируса от животного человеку, которая называется зооноз.
Среди животных, поражённых в результате антропоноза, были домашние питомцы, такие как кошки и собаки. Кроме того, пострадали и такие домашние животные, как свиньи, лошади, крупный рогатый скот и некоторые птицы.
В частности, среди диких животных гораздо чаще встречалась именно передача вирусов от человека. Как люди, так и животные являются носителями бесчисленного числа микробов, которые могут перейти к другому виду при близком контакте.
На протяжении тысячелетий миллионы людей погибали в результате пандемий, которые были вызваны такими патогенами, как вирусы, бактерии и грибки. Эти возбудители передавались людям от животных — и зооноз был главной проблемой, связанной со вспышками опасных инфекционных заболеваний.
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