«Углублённое стратегическое партнёрство» — The Independent о российско-китайских военно-морских учениях

В южно-китайском море ВМС России и КНР проведут совместные учения, для демонстрации возможностей по противостоянию угрозам безопасности на море. Британская The Independent полагает, что в политическом плане манёвры на море демонстрируют «углубление стратегического партнёрства» между Москвой и Пекином и видит взаимную заинтересованность стран друг в друге.

Российские военные корабли прибыли в Южно-Китайское море для совместных учений с КНР в рамках «Морского взаимодействия-2024». Эти учения «является ещё одним признаком того, что обе стороны углубляют своё стратегическое партнёрство», — считает британская The Independent.

В рамках учений будут отрабатываться стрельба, операции разведки и операции спасения на море. Но кроме этого, «цель совместных учений — продемонстрировать решимость и возможности двух сторон совместно противостоять угрозам безопасности на море и сохранять мир и стабильность на глобальном и региональном уровнях», — газета цитирует заявление китайского Минобороны.

Издание отмечает взаимный интерес к сближению как в Москве, так и в Пекине. Россия рассчитывает на КНР в противостоянии санкционной политике Запада. А Пекину нужен союзник в преддверии конфликта с США. «Господин Си рассматривает учения как демонстрацию силы перед лицом ряда союзников США в регионе».