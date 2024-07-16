В южно-китайском море ВМС России и КНР проведут совместные учения, для демонстрации возможностей по противостоянию угрозам безопасности на море. Британская The Independent полагает, что в политическом плане манёвры на море демонстрируют «углубление стратегического партнёрства» между Москвой и Пекином и видит взаимную заинтересованность стран друг в друге.
Российские военные корабли прибыли в Южно-Китайское море для совместных учений с КНР в рамках «Морского взаимодействия-2024». Эти учения «является ещё одним признаком того, что обе стороны углубляют своё стратегическое партнёрство», — считает британская The Independent.
В рамках учений будут отрабатываться стрельба, операции разведки и операции спасения на море. Но кроме этого, «цель совместных учений — продемонстрировать решимость и возможности двух сторон совместно противостоять угрозам безопасности на море и сохранять мир и стабильность на глобальном и региональном уровнях», — газета цитирует заявление китайского Минобороны.
Издание отмечает взаимный интерес к сближению как в Москве, так и в Пекине. Россия рассчитывает на КНР в противостоянии санкционной политике Запада. А Пекину нужен союзник в преддверии конфликта с США. «Господин Си рассматривает учения как демонстрацию силы перед лицом ряда союзников США в регионе».
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.