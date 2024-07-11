С прицелом на Пхеньян — самый большой американский «самолёт-пушка» отстрелялся над Корейским полуостровом

Это одна из последних недвусмысленных демонстраций американской боевой мощи в воздушном пространстве над Корейским полуостровом. В небе – самый крупный американский тяжёлый ударный самолёт артиллерийской поддержки сухопутных войск АС-130J модификации «Гострайдер».

А это – 105-мм гаубица, заряжаемая за считанные секунды осколочно-фугасным снарядом массой 20 кг.



Нельзя забывать и о мерах безопасности.

ЗВУЧИТ КОМАНДА: «На счёт раз…два…выстрел!».

Всё это – часть «стратегической симфонии» [военных манёвров] вооружённых сил США и Республики Корея.

Б. БРОУДИ, дежурный офицер связи на борту самолёта АС-130: Полёт проходит штатно. Действуем по плану.

Американское командование сил специальных операций предоставило CNN уникальную возможность доступа на борт самолёта АС-130 «Гострайдер».

Вот что мы увидели: американские военнослужащие в небе над полуостровом поддерживают связь со своими южно-корейскими коллегами, находящимися на земле. Некоторые офицеры работают друг с другом впервые, совместно определяя учебные цели для поражения

и открывая по ним огонь.

МАЙК ВАЛЕРИО, корреспондент CNN: Не могли бы вы обратить наше внимание на то, что сейчас будет происходить? Куда смотреть?

ДЖОН ДЖИПСОН, командир стрелкового расчёта самолёта АС-130: Без проблем. Итак, вот что у нас тут: 105-мм гаубица. Прямо сейчас мы производим боевые стрельбы в воздушном пространстве Республики Корея.

Сегодня решаются небоевые задачи, поэтому используются учебные снаряды (боеприпасы малой мощности), однако звуки взрывов, подобно раскатам грома, разносятся на тысячи метров.

На земле мы побеседовали с командиром самолёта АС-130 Джошем Бёррисом.

МАЙК ВАЛЕРИО, корреспондент CNN: Почему так важно иметь на вооружении самолёт АС-130, который может быть оперативно направлен для выполнения задач сюда, на Корейский полуостров?

ДЖОШ БЁРРИС, майор ВВС США: Главная особенность самолёта АС-130 в том, что он имеет на борту широкую номенклатуру и большое количество вооружений, а также значительное количество разных типов боеприпасов к ним.

ОФИЦЕР-НАВОДЧИК: Вижу цель. Готов

к выстрелу!

КОМАНДИР РАСЧЁТА: Огонь! Следующему номеру приготовиться к стрельбе!

Командование ВВС США заявляет, что цель данных учений – сдерживание вероятного противника и, с помощью самолёта АС-130, демонстрация военной силы.

МАЙК ВАЛЕРИО, корреспондент CNN: Когда орудие начинает стрелять, хвост самолёта, где я сейчас стою, проседает вниз или уходит в сторону от отдачи метра на два. Сердце на мгновение замирает. Отдача ощущается по всему самолёту.

«Гострайдер» – лишь один из элементов американо-южно-корейской «стратегической симфонии» [военных манёвров], которая всё ещё продолжаются. А за горизонтом за ними наблюдает Северная Корея.

Репортаж Майка Валерио с военной авиабазы ВВС США и Республики Корея «Осан».



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 09 июля 2024 года.