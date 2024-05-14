В Москве отреставрируют доходный дом Левина

В Москве, в Мясницком проезде, отреставрируют доходный дом Левина.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Доходный дом Левина неизменно привлекает внимание своим оформлением, в котором проглядываются мотивы ассиро-вавилонской и древнеегипетской архитектуры. Весь продуманный до мелочей декор фасадов, отсылающий то к мифологии Египта, то к известным европейским зданиям, которыми вдохновлялся архитектор, вошёл в предмет охраны и обязательно будет сохранён при реставрации», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как уточнили в материале, раньше в здании были магазины и квартиры для сдачи внаём, а сейчас там находится представительство Республики Саха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании инноваций в работе столичных реставраторов.