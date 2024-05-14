В Москве отреставрируют доходный дом Левина
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«Доходный дом Левина неизменно привлекает внимание своим оформлением, в котором проглядываются мотивы ассиро-вавилонской и древнеегипетской архитектуры. Весь продуманный до мелочей декор фасадов, отсылающий то к мифологии Египта, то к известным европейским зданиям, которыми вдохновлялся архитектор, вошёл в предмет охраны и обязательно будет сохранён при реставрации», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Как уточнили в материале, раньше в здании были магазины и квартиры для сдачи внаём, а сейчас там находится представительство Республики Саха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании инноваций в работе столичных реставраторов.