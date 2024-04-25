Собянин рассказал об использовании инноваций в работе столичных реставраторов

Московские реставраторы разрабатывают и внедряют инновационные продукты для сохранения предметов старины, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Одним из инновационных продуктов мэр назвал желейные пластины на основе природного загустителя агар-агара.

«Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика Грабаря с их помощью очищают деликатные материалы. Желейные пластины аккуратно увлажняют структуру, например, бумаги, и вытягивают из неё всё лишнее», — сказал Собянин.

В центре имени Грабаря используется ещё одна инновационная разработка — наноцеллюлоза. Материал применяют для консервации старинных рукописей и изображений.

«Тонкая плёнка, которая образуется после нанесения наноцеллюлозы, защищает раритеты от пыли и других загрязняющих веществ», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в парке Ораниенбаума в 2024 году после 15-летней реставрации откроют Китайский дворец.