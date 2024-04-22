Китайский дворец в Ораниенбауме откроют после реставрации в 2024 году

В парке Ораниенбаума в 2024 году после 15-летней реставрации откроют Китайский дворец.

РИА Новости

Об этом сообщает Петербург2 со ссылкой на администрацию Петродворцового района. Дворец по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди был возведён в 1762—1768 годах. Своё название он получил благодаря отделке интерьеров в китайском стиле. Главная достопримечательность Китайского дворца — Стеклярусный кабинет. Ранее генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал о ходе реставрационных работ на гранитном фасаде.