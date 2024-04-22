Китайский дворец в Ораниенбауме откроют после реставрации в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Петербург2 со ссылкой на администрацию Петродворцового района.
Дворец по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди был возведён в 1762—1768 годах.
Своё название он получил благодаря отделке интерьеров в китайском стиле.
Главная достопримечательность Китайского дворца — Стеклярусный кабинет.
Ранее генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал о ходе реставрационных работ на гранитном фасаде.