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Китайский дворец в Ораниенбауме откроют после реставрации в 2024 году

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В парке Ораниенбаума в 2024 году после 15-летней реставрации откроют Китайский дворец.
Китайский дворец в Ораниенбауме откроют после реставрации в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Петербург2 со ссылкой на администрацию Петродворцового района.

Дворец по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди был возведён в 1762—1768 годах.

Своё название он получил благодаря отделке интерьеров в китайском стиле.

Главная достопримечательность Китайского дворца — Стеклярусный кабинет.

Ранее генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал о ходе реставрационных работ на гранитном фасаде.

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