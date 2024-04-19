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В Петропавловской крепости рассказали о ходе реставрационных работ на гранитном фасаде

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Генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал о ходе реставрационных работ на гранитном фасаде.
В Петропавловской крепости рассказали о ходе реставрационных работ на гранитном фасаде
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В основном в 2022 году мы занимались подготовкой реставрационной площадки, что немаловажно. К сожалению, нам пришлось полностью перекрыть проход вдоль Невы. Это было сделано из соображений безопасности. Но мы оставили открытым для туристов выход на Комендантскую пристань — одно из самых красивых видовых мест Петербурга», — заявил Кириллов.

Кроме того, в зелёной зоне на Стрелке Заячьего острова проложили дорогу из бетонных блоков для тяжёлого транспорта.

«Важно отметить, что она огорожена и устроена таким образом, что не мешает горожанам по-прежнему гулять в этом зелёном уголке города», — сказал Кириллов.

Реставрационные работы на фасаде начались в 2023 году. Как отметил Кириллов, доступ к берегам Невы на Заячьем острове будет открыт только после полного завершения реставрации.

Ранее сообщалось, что сигнальные пушки перенесут из Петропавловской крепости на время реставрации.

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