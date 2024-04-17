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Сигнальные пушки перенесут из Петропавловской крепости на время реставрации

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Две сигнальные пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости осенью переместят на Государев бастион на время проведения реставрационных работ.
Сигнальные пушки перенесут из Петропавловской крепости на время реставрации
  • Gettyimages.ru

«Для проведения реставрации бруствера Нарышкина бастиона нам придётся перенести сигнальные орудия, из которых производится полуденный выстрел, на другое место. Это будет Государев бастион», — прокомментировал генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов в беседе с «Петербургским дневником».

Реставрационные работы уже идут на фасадах Государева и Нарышкина бастионов. Специалисты зафиксировали там большую степень повреждений.

Все восстановительные работы планируется завершить в декабре 2024 года.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в музее «Главные оружейные реликвии армии» (филиал Музея Победы на Поклонной горе) завершили реставрацию речного артиллерийского бронекатера «Шмель».

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