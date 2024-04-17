Сигнальные пушки перенесут из Петропавловской крепости на время реставрации

Две сигнальные пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости осенью переместят на Государев бастион на время проведения реставрационных работ.

«Для проведения реставрации бруствера Нарышкина бастиона нам придётся перенести сигнальные орудия, из которых производится полуденный выстрел, на другое место. Это будет Государев бастион», — прокомментировал генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов в беседе с «Петербургским дневником».

Реставрационные работы уже идут на фасадах Государева и Нарышкина бастионов. Специалисты зафиксировали там большую степень повреждений.

Все восстановительные работы планируется завершить в декабре 2024 года.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в музее «Главные оружейные реликвии армии» (филиал Музея Победы на Поклонной горе) завершили реставрацию речного артиллерийского бронекатера «Шмель».