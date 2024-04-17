Сигнальные пушки перенесут из Петропавловской крепости на время реставрации
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«Для проведения реставрации бруствера Нарышкина бастиона нам придётся перенести сигнальные орудия, из которых производится полуденный выстрел, на другое место. Это будет Государев бастион», — прокомментировал генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов в беседе с «Петербургским дневником».
Реставрационные работы уже идут на фасадах Государева и Нарышкина бастионов. Специалисты зафиксировали там большую степень повреждений.
Все восстановительные работы планируется завершить в декабре 2024 года.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в музее «Главные оружейные реликвии армии» (филиал Музея Победы на Поклонной горе) завершили реставрацию речного артиллерийского бронекатера «Шмель».