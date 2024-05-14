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Ещё 33 тысячи беременных женщин воспользовались услугами телемедицины в Подмосковье

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С начала года ещё 33 тыс. беременных женщин воспользовались услугами телемедицины в Московской области.
Ещё 33 тысячи беременных женщин воспользовались услугами телемедицины в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru.

«Телемедицинские консультации для беременных стали доступны в регионе в прошлом году. За это время провели свыше 132 тыс. онлайн-приёмов, почти 33 тыс. из них — с начала этого года», — рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

Благодаря телемедицине можно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребёнка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. При этом не надо лишний раз идти в поликлинику.

Ранее сообщили, что в больницы Московской области закупят более 200 электрохирургических приборов.

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