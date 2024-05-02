В больницы Московской области закупят более 200 электрохирургических приборов

В больницы Московской области закупят свыше 200 электрохирургических приборов.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья.

«В этом году для подмосковных больниц планируется закупить более 200 единиц оборудования для электрохирургии на сумму свыше 330 млн рублей. Новое оборудование позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в регионе», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Закупка оборудования проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сообщили, что телемедициной в Подмосковье воспользовались более 1 млн человек с начала года.