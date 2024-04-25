Телемедициной в Подмосковье воспользовались более 1 млн человек с начала года
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Об этом сообщает 360.ru.
«Получить консультацию врача можно прямо из дома. Также удалённо можно закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультироваться по итогам лечения», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.
Онлайн-приём возможен после первичного очного посещения врача.
Ранее сообщалось, что в стационарах Подмосковья в 2024 году прошли реабилитацию 8 тыс. пациентов.