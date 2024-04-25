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Телемедициной в Подмосковье воспользовались более 1 млн человек с начала года

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Возможностями телемедицины в Московской области воспользовались более 1 млн человек с начала 2024 года.
Телемедициной в Подмосковье воспользовались более 1 млн человек с начала года
  • © mz.mosreg.ru

Об этом сообщает 360.ru.

«Получить консультацию врача можно прямо из дома. Также удалённо можно закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультироваться по итогам лечения», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Онлайн-приём возможен после первичного очного посещения врача.

Ранее сообщалось, что в стационарах Подмосковья в 2024 году прошли реабилитацию 8 тыс. пациентов.

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