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В стационарах Подмосковья в 2024 году прошли реабилитацию 8 тысяч пациентов

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В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о 8 тыс. пациентов, прошедших реабилитацию в стационарах региона с начала 2024 года.
В стационарах Подмосковья в 2024 году прошли реабилитацию 8 тысяч пациентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, ещё в шести работают детские отделения», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

Бесплатную реабилитацию по назначению врача проходят пациенты, перенёсшие различные травмы или заболевания опорно-двигательного аппарата, ЦНС, органов дыхания или сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 117 тыс. детей прошли диспансеризацию с начала года.

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