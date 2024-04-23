В Ставропольском крае более 117 тысяч детей прошли диспансеризацию с начала года

В Ставропольском крае более 117 тыс. детей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Медицинские профосмотры организованы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Они позволяют выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение.

«Прошу родителей с пониманием относиться к проведению таких обследований. Если в школу или детсад приезжают медики, постарайтесь обеспечить присутствие ребёнка на профосмотре», — сказал Владимиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье детские поликлиники получат ещё 240 аппаратов для диагностики.