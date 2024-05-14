Выпускникам в Пермском крае вручат серебряные медали

Выпускникам в Пермском крае, которые окончили школу с двумя четвёрками, вручат серебряные медали.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявила министр образования Прикамья Раиса Кассина.

«В 2024 году выпускники будут награждены медалями «За особые успехи в учении» I и II степени. Медаль II степени будет серебряного цвета», — сообщила Кассина.

Она уточнила, что серебряную медаль вручат выпускникам, у которых за 10—11 классы было не более двух оценок «хорошо». При этом все остальные предметы должны быть сданы на «отлично». Также для получения медали II степени должно быть не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по любому предмету на выбор.

Ранее психолог Банников назвал 7—8 часов оптимальной продолжительностью сна для выпускников.