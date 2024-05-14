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Психолог Банников назвал 7—8 часов оптимальной продолжительностью сна для выпускников

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Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Павел Банников выразил мнение, что семь-восемь часов — это оптимальная продолжительность сна для выпускников.
Психолог Банников назвал 7—8 часов оптимальной продолжительностью сна для выпускников
  • Gettyimages.ru

«Согласно исследованиям учёных, недосыпание в период, предшествующий экзаменам, заметно влияет на успеваемость. Ложиться спать и просыпаться нужно примерно в одно и то же время, чтобы организм отдыхал и успевал восстановиться», — заявил он в беседе с РИАМО.

Как отметил Банников, ложиться спать желательно не позднее полуночи. Также не стоит засыпать голодными.

«Во время подготовки к экзаменам мозг требует больше энергии, поэтому голод вы можете ощущать чаще», — пояснил эксперт.

Кроме того, стоит проветривать помещение перед сном и закрывать окна плотными шторами.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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