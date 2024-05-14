Минниханов встретился с первым замминистра внутренних дел России Александром Горовым

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл встречу с первым замминистра внутренних дел России Александром Горовым. Они обсудили сотрудничество в области безопасности.

Об этом, как сообщает «Бизнес Online», рассказали в пресс-службе главы Татарстана.

Минниханов и Горовой обсудили обеспечение безопасности, профилактику правонарушений и взаимодействие в сфере антитеррористической защищённости.

Также на встрече присутствовали руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров, первый заместитель премьера Татарстана Рустам Нигматуллин и министр внутренних дел по Республике Татарстан Дамир Сатретдинов.

Ранее сообщили, что в столице Татарстана откроют центр казахского языка и культуры.