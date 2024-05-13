В столице Татарстана откроют центр казахского языка и культуры

В Казани 15 мая откроют центр казахского языка и культуры им. Абая.

Об этом, как сообщает «Бизнес Online», рассказал генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«Центр будет находиться в КФУ, одну из аудиторий переоборудуют под национальный колорит. Планируется сделать такой обучающий центр, где наш представитель будет сидеть в течение года и обучать казахскому языку. Кроме того, станут проводиться различные мероприятия, связанные с историческими, культурными событиями», — сказал он.

Также в материале говорится, что в декабре 2014 года в Астане на базе Евразийского национального университета им. Гумилёва был открыт научно-образовательный центр Института Каюма Насыри КФУ, где все желающие могут изучать татарский язык и культуру.

Ранее рассказали, что Казань посетили 90 тыс. туристов в майские праздники.