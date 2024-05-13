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Казань посетили 90 тысяч туристов в майские праздники

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Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова завила, что в майские праздники город посетили около 90 тыс. туристов.
Казань посетили 90 тысяч туристов в майские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«В Казани туристов привлекают культурные достопримечательности: популярностью пользовались музей-заповедник «Казанский Кремль» — его посетили на 27% больше туристов, чем в прошлом году» — сказала Санникова.

Он также отметила, что посещаемость городских музеев-панорам выросла в 2,5 раза.

Музей чак-чака посетили более 1,5 тыс. человек.

«Средняя загрузка отелей, хостелов и гостиниц города составила 83%. Всего по Казани расположено 231 средство размещения с фондом в 8182 номера», — заключила чиновница.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в стране растёт популярность санаториев.

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