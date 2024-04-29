В АТОР заявили о росте популярности санаториев

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в стране растёт популярность санаториев.

«Эта тенденция сформировалась на самом деле во время и после пандемии. Потому что очень многим, тем, кто тяжело перенёс COVID, нужны были реабилитационные процедуры. Это даже такое оздоровительное спа, только ещё и с правильным питанием, ещё с какими-то физиопроцедурами. Люди стали просто по-другому относиться к своему здоровью», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, перспективы развития огромные, поскольку санатории есть в каждом регионе.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Общественной Службой Новостей назвал популярные направления на майские праздники. По его словам, лидирует Краснодарский край.