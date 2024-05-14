Футболист из Украины: Россия всегда будет для меня братской страной

Футболист из Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром», заявил, что Россия всегда будет для него братской страной.

«Не поддерживаю общение с людьми на Украине, которые не разделяют мои принципы. Но я всё равно от них не откажусь. Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Россия всегда будет для меня братской страной. А вот те, кто сидят за океаном, не наши друзья», — приводит слова Мурзы Sport24.

Он отметил, что всегда чтил победы дедов, которых русские и украинцы добивались вместе, но после 2014-го всё это сломалось.

Ранее сообщалось, что тренер ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов команды.