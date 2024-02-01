Telegraph: Европу приговорили к смерти свои же «третьесортные» правящие элиты

Европа находится в глубоком упадке и не способна справиться с бушующим экономическим, военным и демографическим кризисом. До такого состояния континент довели «третьесортные» европейские элиты, которые даже подумать не могут о том, чтобы начать решать многочисленные накопившиеся проблемы, пишет The Telegraph. Беззаботное правление эгоистичных политиков-демагогов привело к социальной дезинтеграции, «отрицательному экономическому росту», военной немощи и ужасающей демографии.

Пришло время оплакивать кончину старой Европы, упадок которой стал настолько очевидным, что «роковую петлю» уже невозможно остановить. Когда-то самому богатому и развитому континенту мира пришёл конец, и его унизительное падение наблюдает весь остальной мир. «Патологии» Европы, среди которых выделяются катастрофический экономический провал, почти полная геополитическая нерелевантность, миграционный кризис и зияющий дефицит демократии, были вызваны ею самой и теперь дали «метастазы», пишет The Telegraph.

Накопленные проблемы стали слишком сложными и устрашающими для того, чтобы «третьесортные» европейские элиты даже подумать могли о том, чтобы ими заняться. Тем более, когда речь идёт об эгоистичных политиках-демагогах, которые с такой беззаботностью управляли социальной дезинтеграцией Европы, привели к «отрицательному экономическому росту», военной немощи и ужасающей демографии. Германия, Франция, Нидерланды и другие страны находятся на грани социального взрыва, причём фермеры стали последними, кто радикализировался.

Любой молодой и амбициозный европеец будет себя чувствовать лучше в Америке, особенно если он переедет жить во Флориду или Техас, выступающие против «вокизма» (агрессивная идеология «пробуждения меньшинств». — ИноТВ). В этих двух штатах европейцы будут платить меньше налогов, а жить лучше, счастливее и свободнее, чем на своём континенте. Вдобавок, у них будет меньше рисков столкнуться с «тотальной войной», отмечает издание.

В 248-летнем внутризападном соперничестве между США и Европой был только один победитель. Америка также «больна», о чём свидетельствует её собственный социальный упадок, подъём «идеологии пробуждения» и нелепый «реванш гериатрии» между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Тем не менее, в отличие от Парижа, Берлина, Рима или Брюсселя, в США осталось достаточно духа капитализма, его динамизма и предпринимательства, его любви к науке, меритократии и технологиям, чтобы пережить нынешние проблемы.

Величайшие наследия Европы миру, такие как капитализм, свобода личности, верховенство закона и прочие, будут жить и дальше — в США. Для европейского континента уже нет пути назад, его охватил нигилизм, постхристианское язычество, антилиберализм и политика зависти, согласно которой спасение планеты требует закрытия успешно работающих отраслей и обнищания её населения, не способного противостоять исламистскому экстремизму и антисемитизму.

Даже после выхода Великобритании из ЕС, послужившего главным предупреждением, ничего не изменилось. Правящий класс Европы назвал уход Великобритании «отклонением» от нормы и усилил свою провальную политику, отказавшись слушать своих избирателей.

По прогнозам Евростата, население ЕС достигнет пика на отметке 453,3 млн человек через два года, а затем упадёт до 419,5 млн к 2100 году, несмотря на массовую иммиграцию. Население будет резко стареть из-за падения рождаемости. Государства всеобщего благосостояния рухнут, а налоги возрастут, и молодые люди будут вынуждены платить за здравоохранение и пенсии для пожилых людей. Единственный рецепт евроэлиты будет заключаться в ещё большей миграции, что приведёт к усилению потенциально опасных экстремистов. Во Франции, Германии, Бельгии и других странах неспособность интегрировать многих недавних мигрантов на фоне того, как правящие круги продолжат врать о том, что всё хорошо, приведёт к катаклизму.

Пропасть в уровне жизни между Америкой и Европой продолжает расширяться. В последнем квартале 2023 года ВВП США вырос на 3,3% в годовом исчислении, в то время как Европа показала нулевой рост, а экономика Германии снова сократилась.

Европейская экономическая модель с высокими налогами и строгим регулированием привела к десятилетиям низкой производительности, и теперь европейские лидеры собственноручно закрывают своё сельское хозяйство, чтобы достичь целевых показателей нулевого уровня выбросов. Немцы уничтожают свой автопром, а Европа вместо этого будет импортировать китайские электромобили. Десятилетия «промышленной стратегии» и субсидий не смогли помочь создать европейскую технологическую индустрию мирового уровня. Экономическое самоубийство на континенте уже вызывает отток лучших и умнейших людей, подчёркивает автор статьи.

Геополитическая нерелевантность Европы, чью оборону оплачивают американские налогоплательщики, не менее поразительна. Французов нигде не видно в борьбе с хуситами, а нынешняя французская армия — лишь тень от прежних «самих себя», и в настоящей войне она долго не протянет. Немецкая армия вообще ничего из себя не представляет, и все громкие обещания 2022 года о восстановлении европейских армий не значат ровным счётом ничего, резюмирует The Telegraph.