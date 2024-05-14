В Дмитрове открылась выставка археологических открытий
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Об этом сообщает 360.ru.
На выставке показаны археологические открытия Подмосковья. Раскопки проводились в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Верее.
«Каждый из этих предметов уникален по-своему. Все эти вещи дополняют картину замечательной истории древнего города Дмитрова», — заявил археолог-реставратор, сотрудник музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Владимир Зельфер.
Выставка будет работать до 27 октября.
Ранее археологи нашли старый некрополь на территории Новодевичьего монастыря.