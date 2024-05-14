В Дмитрове открылась выставка археологических открытий

В подмосковном Дмитрове начала работу выставка археологических открытий.

Об этом сообщает 360.ru.

На выставке показаны археологические открытия Подмосковья. Раскопки проводились в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Верее.

«Каждый из этих предметов уникален по-своему. Все эти вещи дополняют картину замечательной истории древнего города Дмитрова», — заявил археолог-реставратор, сотрудник музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Владимир Зельфер.

Выставка будет работать до 27 октября.

Ранее археологи нашли старый некрополь на территории Новодевичьего монастыря.