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В Дмитрове открылась выставка археологических открытий

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В подмосковном Дмитрове начала работу выставка археологических открытий.
В Дмитрове открылась выставка археологических открытий
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает 360.ru.

На выставке показаны археологические открытия Подмосковья. Раскопки проводились в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Верее.

«Каждый из этих предметов уникален по-своему. Все эти вещи дополняют картину замечательной истории древнего города Дмитрова», — заявил археолог-реставратор, сотрудник музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Владимир Зельфер.

Выставка будет работать до 27 октября.

Ранее археологи нашли старый некрополь на территории Новодевичьего монастыря.

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