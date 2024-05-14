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В Москве пройдёт интенсив для предпринимателей

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В Москве пройдёт интенсив по цифровому маркетингу для предпринимателей.
В Москве пройдёт интенсив для предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Интенсив проведёт ГБУ «Малый бизнес Москвы». Всего состоится четыре вебинара с 20 по 23 мая: первые три пройдут с 14:00 до 15:30, а финальный — с 16:00 до 17:30.

Участие бесплатное, однако на каждое занятие требуется предварительная регистрация, количество мест не ограничено.

Начинающим предпринимателям расскажут, как выстроить маркетинговую стратегию в интернете, увеличить продажи и привлечь клиентов через сайт.

Ранее в Москве запустили новые курсы по производству беспилотников.

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