В Москве пройдёт интенсив для предпринимателей

В Москве пройдёт интенсив по цифровому маркетингу для предпринимателей.

Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Интенсив проведёт ГБУ «Малый бизнес Москвы». Всего состоится четыре вебинара с 20 по 23 мая: первые три пройдут с 14:00 до 15:30, а финальный — с 16:00 до 17:30.

Участие бесплатное, однако на каждое занятие требуется предварительная регистрация, количество мест не ограничено.

Начинающим предпринимателям расскажут, как выстроить маркетинговую стратегию в интернете, увеличить продажи и привлечь клиентов через сайт.

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