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Почти 190 тысяч человек примут участие в мероприятиях «Забег.РФ» и One Run в 2024 году

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Почти 190 тыс. человек примут участие в спортивных мероприятиях «Забег.РФ» и One Run в 2024 году, которые пройдут 19 мая в 15 странах мира.
Почти 190 тысяч человек примут участие в мероприятиях «Забег.РФ» и One Run в 2024 году
  • Gettyimages.ru

В этом году вместе с россиянами на старт выйдут участники One Run в Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Белоруссии, Бахрейне, Катаре, Камеруне, Непале, Киргизии, Армении, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане.

«Это самое большое мероприятие в мире, если мы говорим про количество участников. Их примерно будет 189 тысяч», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.РФ» Ксения Шойгу.

Забег во всём мире пройдёт на четырёх дистанциях разной сложности: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

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