В Москве нарастили производство бумаги и бумажных изделий в I квартале

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что выпуск бумажной продукции в городе вырос на 376,9% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Первый квартал этого года отметился ростом столичной обрабатывающей промышленности на 17,9%. Лидеры — производители пищевой продукции, компьютерной техники, а также бумаги и бумажных изделий. В частности, выпуск последних с января по март вырос более чем в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Овчинский.

По его словам, товаров отгружено более чем на 12,4 млрд рублей, что на 58,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что предприятие из Москвы в два раза увеличило производство инновационных RFID-меток для автотранспорта в прошлом году.