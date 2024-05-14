В Москве нарастили производство бумаги и бумажных изделий в I квартале
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Первый квартал этого года отметился ростом столичной обрабатывающей промышленности на 17,9%. Лидеры — производители пищевой продукции, компьютерной техники, а также бумаги и бумажных изделий. В частности, выпуск последних с января по март вырос более чем в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Овчинский.
По его словам, товаров отгружено более чем на 12,4 млрд рублей, что на 58,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Ранее сообщалось, что предприятие из Москвы в два раза увеличило производство инновационных RFID-меток для автотранспорта в прошлом году.