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Московская компания вдвое увеличила производство RFID-продукции за 2023 год

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Предприятие из Москвы в два раза увеличило производство инновационных RFID-меток для автотранспорта в прошлом году.
Московская компания вдвое увеличила производство RFID-продукции за 2023 год

Это умные устройства с чипами, которые крепятся на лобовое стекло, их распознаёт считыватель и пропускает транспортное средство, сказано в сообщении в Telegram-канале мэра Сергея Собянина.

Подобные чипы используют в пропусках на работу, социальных картах, ключах в отелях.

Кроме того, производитель выпускает продукцию для социально значимых городских проектов: карта москвича, карта «Москвёнок», ЕМИАС, а также участвует в создании карты «Тройка».

Ранее сообщалось, что в Москве производители микроэлектроники увеличили объёмы выпуска продукции на 25,2% по итогам 2023 года. Большинство из них — из кластера фотоники и микроэлектроники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

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