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В Москве производители микроэлектроники на четверть нарастили выпуск продукции

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В Москве производители микроэлектроники увеличили объёмы выпуска продукции на 25,2% по итогам 2023 года. Большинство из них — из кластера фотоники и микроэлектроники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».
В Москве производители микроэлектроники на четверть нарастили выпуск продукции
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что, в частности, компания «Микрон» в прошлом году произвела 59 новых изделий.

«Объём производства чип-модулей для идентификационных документов и банковских карт составил 7,5 млн, из них почти 4 млн — для загранпаспортов нового поколения», — отметил Овчинский.

По его словам, с 2015 года объём льгот для предприятия составил около 1,6 млрд рублей.

Предприятие выпускает около 800 типов изделий, 30 из них внесены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Ранее НСН сообщала, что компания — производитель заливочных машин высокого давления из Москвы в 2023 году увеличила объёмы производства на 36% по сравнению с показателями предыдущего года, выпустив на рынок 50 соответствующих технических средств.

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