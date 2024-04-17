В Москве производители микроэлектроники на четверть нарастили выпуск продукции
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что, в частности, компания «Микрон» в прошлом году произвела 59 новых изделий.
«Объём производства чип-модулей для идентификационных документов и банковских карт составил 7,5 млн, из них почти 4 млн — для загранпаспортов нового поколения», — отметил Овчинский.
По его словам, с 2015 года объём льгот для предприятия составил около 1,6 млрд рублей.
Предприятие выпускает около 800 типов изделий, 30 из них внесены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.
Ранее НСН сообщала, что компания — производитель заливочных машин высокого давления из Москвы в 2023 году увеличила объёмы производства на 36% по сравнению с показателями предыдущего года, выпустив на рынок 50 соответствующих технических средств.