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Пермский музей современного искусства примет участников «Ночи музеев» в новом здании

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Пермский музей современного искусства PERMM примет участников «Ночи музеев» в новом здании. Акцию посвятят гостеприимству.
Пермский музей современного искусства примет участников «Ночи музеев» в новом здании
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает URA.RU.

«Первую «Ночь музеев» в нашем новом доме мы решили посвятить любимым гостям! Всю «Ночь» вместе с художниками, музыкантами, экскурсоводами и командой музея будем клеить обои, лепить пельмени, философствовать на кухне и обязательно устроим вечеринку», — рассказали в музее.

Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году состоится 18 мая.

Ранее Пермский Центр городской культуры удостоился премии фонда Cosmoscow.

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