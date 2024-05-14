Пермский музей современного искусства примет участников «Ночи музеев» в новом здании
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- © Kathrin Ziegler
Об этом сообщает URA.RU.
«Первую «Ночь музеев» в нашем новом доме мы решили посвятить любимым гостям! Всю «Ночь» вместе с художниками, музыкантами, экскурсоводами и командой музея будем клеить обои, лепить пельмени, философствовать на кухне и обязательно устроим вечеринку», — рассказали в музее.
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году состоится 18 мая.
Ранее Пермский Центр городской культуры удостоился премии фонда Cosmoscow.