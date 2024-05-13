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Пермский Центр городской культуры удостоился премии фонда Cosmoscow

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Фонд Cosmoscow признал Центр городской культуры (ЦГК) Перми победителем в номинации «Институция года».
Пермский Центр городской культуры удостоился премии фонда Cosmoscow
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал музея современного искусства PERMM, который был удостоен премии фонда в номинации «Музей года» в 2023 году.

В этом году звание музея года завоевал Центр современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде.

Пермский Центр городской культуры был создан для поддержания местных культурных, общественных и просветительских инициатив.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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