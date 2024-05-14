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Врач Корчагина высказалась о роли генетики в развитии ожирения

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Ведущий эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина рассказала о генах, отвечающих за склонность к перееданию и развитие ожирения.
Врач Корчагина высказалась о роли генетики в развитии ожирения
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Например, ген MC4R кодирует меланокортиновый рецептор, отвечающий за подавление аппетита и помогающий регулировать пищевое поведение. Поломка этого гена приводит к тому, что человек плохо контролирует аппетит и переедает», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, данное нарушение является самой распространённой причиной ожирения у 6% детей.

Также в контроле метаболизма и энергетического обмена участвует ген FTO.

При нарушении в структуре этого гена человек становится более склонен к полноте, так как его мозг хуже улавливает сигналы о насыщении, добавила Корчагина.

«Если у человека есть склонность к полноте, необходимо подходить к решению этой проблемы комплексно. Самостоятельные попытки похудеть с помощью жёстких нездоровых диет и изматывающих физических нагрузок не окажут долгосрочного эффекта и могут, наоборот, привести к значительному ухудшению здоровья», — сказала эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала не питаться фастфудом каждый день.

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