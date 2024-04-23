RT в Telegram
Подпишись

Врач Кашух призвала не питаться фастфудом каждый день

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала не питаться фастфудом каждый день.
Врач Кашух призвала не питаться фастфудом каждый день
  • Gettyimages.ru

«Термическая обработка помогла человеку сделать продукты вкуснее и питательнее, и это безусловный плюс. Но чем более многоступенчатым становился этот процесс, тем сильнее страдало качество еды», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в фастфуде нередко превышено содержание сахара, соли и жиров, а регулярное злоупотребление такими продуктами может привести к воспалительным процессам в организме, а также к ожирению.

«Также ежедневный рацион, богатый сахарами, солью и жирами, негативно влияет на психическое здоровье. Человек не получает ценных питательных элементов, витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому быстро устаёт, часто испытывает раздражение, хуже справляется со стрессом и имеет более высокий риск депрессии», — добавила Кашух.

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал продукты с высоким содержанием магния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить