Врач Кашух призвала не питаться фастфудом каждый день

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала не питаться фастфудом каждый день.

«Термическая обработка помогла человеку сделать продукты вкуснее и питательнее, и это безусловный плюс. Но чем более многоступенчатым становился этот процесс, тем сильнее страдало качество еды», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в фастфуде нередко превышено содержание сахара, соли и жиров, а регулярное злоупотребление такими продуктами может привести к воспалительным процессам в организме, а также к ожирению.

«Также ежедневный рацион, богатый сахарами, солью и жирами, негативно влияет на психическое здоровье. Человек не получает ценных питательных элементов, витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому быстро устаёт, часто испытывает раздражение, хуже справляется со стрессом и имеет более высокий риск депрессии», — добавила Кашух.

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал продукты с высоким содержанием магния.