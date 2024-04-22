Диетолог Кабанов рассказал о продуктах с высоким содержанием магния

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал продукты с высоким содержанием магния.

«Магнием богаты листовые овощи, такие как шпинат, салат, а также морская капуста, авокадо, бананы, финики, чернослив, хурма», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, также много магния в орехах, семенах подсолнечника, бобовых.

По словам Кабанова, при малом употреблении растительной пищи, мы провоцируем нехватку нужных нам минералов, повышая тягу к вредным продуктам.

«В итоге, сами того не подозревая, мы налегаем на сладкие продукты, серьёзно превышая нормы по потреблению сахара, что приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения», — заключил диетолог.

Ранее семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская рассказала о пользе томатного сока.