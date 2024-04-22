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Нутрициолог Уваровская: томатный сок полезен для иммунитета и ЖКТ

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Семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская рассказала о пользе томатного сока.
Нутрициолог Уваровская: томатный сок полезен для иммунитета и ЖКТ
  • Gettyimages.ru

Польза томатов возрастает при термической обработке — в них увеличивается биодоступность витамина К, а также антиоксиданта ликопина, сообщила она в разговоре с РИАМО.

Это способствует укреплению иммунитета, поддержке работы ЖКТ, здоровью кожи, зрения, профилактике тромбообразования и повышению содержания в крови «полезного» холестерина (ЛПВП), а также предупреждает развитие остеопороза, перечислила Уваровская.

Противопоказанием для употребления томатного сока являются такие заболевания, как панкреатит, гастрит, аутоиммунные болезни, патологии почек, подагра и др.

Взрослым людям, не имеющим противопоказаний, нутрициолог посоветовала употреблять 200—250 мл сока в день.

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