Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов заявил, что первоочередной задачей на посту главы оборонного ведомства для него станет обеспечение вооружением группировок российских войск на СВО.

По его словам, прозвучавшим в ходе консультаций в Совете Федерации, специальная военная операция на Украине продолжается, и именно с ней связаны самые насущные вопросы.

Белоусов отметил, что речь идёт прежде всего о вопросах, связанных с оснащением действующей в зоне СВО группировки войск, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, а также ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, средств РЭБ, БПЛА и так далее.

Он также добавил, что третий вопрос о приоритетах на посту министра обороны носит уже более системный характер — комплектование Вооружённых сил.

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идёт о мобилизации, чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Berliner Zeitung привело мнение, согласно которому назначение Белоусова министром обороны станет тревожным событием для Украины.