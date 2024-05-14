Белоусов: первоочередная задача — комплектование ВС России, не мобилизация
- РИА Новости
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
По его словам, прозвучавшим в ходе консультаций в Совете Федерации, специальная военная операция на Украине продолжается, и именно с ней связаны самые насущные вопросы.
Белоусов отметил, что речь идёт прежде всего о вопросах, связанных с оснащением действующей в зоне СВО группировки войск, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, а также ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, средств РЭБ, БПЛА и так далее.
Он также добавил, что третий вопрос о приоритетах на посту министра обороны носит уже более системный характер — комплектование Вооружённых сил.
«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идёт о мобилизации, чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах», — цитирует его РИА Новости.
Ранее издание Berliner Zeitung привело мнение, согласно которому назначение Белоусова министром обороны станет тревожным событием для Украины.