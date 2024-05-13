BZ: назначение Белоусова министром обороны станет тревожным событием для Украины
- РИА Новости
Как отметил в статье для газеты обозреватель Александр Дубовой, экономист Белоусов считается «проверенным экспертом» и «экономически либеральным технократом».
В материале утверждается, что Москва настроена на «масштабное перевооружение» и сконцентрируется на адаптации экономики к оборонным нуждам.
«Таким образом, назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием для Украины, а также и для Запада», — пишет автор.
Украинский экономист Алексей Кущ ранее отметил, что предложение о назначении Белоусова министром обороны является плохой новостью для Украины, где на должностях министров «находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны».