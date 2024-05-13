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BZ: назначение Белоусова министром обороны станет тревожным событием для Украины

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Возможное назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России — это чрезвычайно тревожное событие как для Украины, так и для Запада, пишет Berliner Zeitung.
BZ: назначение Белоусова министром обороны станет тревожным событием для Украины
  • РИА Новости

Как отметил в статье для газеты обозреватель Александр Дубовой, экономист Белоусов считается «проверенным экспертом» и «экономически либеральным технократом».

В материале утверждается, что Москва настроена на «масштабное перевооружение» и сконцентрируется на адаптации экономики к оборонным нуждам.

«Таким образом, назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием для Украины, а также и для Запада», — пишет автор.

Украинский экономист Алексей Кущ ранее отметил, что предложение о назначении Белоусова министром обороны является плохой новостью для Украины, где на должностях министров «находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны».

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