Украинский экономист Кущ: назначение Белоусова станет плохой новостью для Киева

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны России является плохой новостью для Киева.

Об этом он написал в соцсетях, передаёт РИА Новости.

При этом Кущ предположил, что «всё идёт к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства».

«Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны», — сказал украинский экономист.

Ранее новости о должности Сергея Шойгу заняли первые полосы иностранных СМИ.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На пост министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера.

Как пояснили в Кремле, Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу, также он будет курировать работу федеральной службы по ВТС.