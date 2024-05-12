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Новости о должности Сергея Шойгу заняли первые полосы иностранных СМИ

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Мировые СМИ обратили внимание на новости о том, что президент России Владимир Путин решил перевести Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза, а на пост министра обороны предложил назначить Андрея Белоусова.

Так, о новом составе правительства, который предложил глава государства, написали в том числе Financial Times, Sky News, Telegraph, The Guardian, Daily Mail, Rzeczpospolita, Onet.

Также на это обратили внимание американские телеканалы CNN, NBC, агентство Bloomberg и другие зарубежные СМИ.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На пост министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера.

Как пояснили в Кремле, Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу, также он будет курировать работу федеральной службы по ВТС.

Говоря о Белоусове, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента». 

Представитель Кремля напомнил, что на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «оперативного внедренчества».

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