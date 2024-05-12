Песков — о Белоусове: важно вписать экономику силового блока в экономику страны

Президент Владимир Путин назначил на пост министра обороны гражданского человека Андрея Белоусова, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — сказал представитель Кремля.

Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития России», отметил Песков.

«Который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства», — добавил он.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На пост министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера.

Сергей Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу, он также будет курировать работу федеральной службы по ВТС.