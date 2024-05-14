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В Петербурге за год выросли предлагаемые зарплаты

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В Санкт-Петербурге за год предлагаемые зарплаты выросли на 20 тыс. рублей.
В Петербурге за год выросли предлагаемые зарплаты
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом, как сообщает Петербург2, рассказали в пресс-службе hh.ru.

«Наибольший рост предлагаемых зарплат произошел в вакансиях для топ-менеджеров (+40,8 тыс. рублей), а также в сфере консалтинга (+33,6 тыс.). Зарплаты выросли в сфере продажи и обслуживания (+18,9%), общепита (+17,2%), сельского хозяйства (+24,8%) и медицины (+18,7%)», — говорится в материале.

В среднем предлагаемые зарплаты выросли до 74,7 тыс. рублей.

Ранее в 82% компаний России назвали повышение зарплат лучшей мотивацией для работников.

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