В 82% компаний России назвали повышение зарплат лучшей мотивацией для работников

Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, какие способы мотивации сотрудников в российских компаниях признают наиболее эффективными. В 82% компаний считают, что больше всего сотрудников мотивирует повышение зарплат.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Помимо этого, 61% респондентов назвали хорошей мотивацией регулярные премии, 48% — медицинскую страховку, 42% — прозрачную систему планирования карьерного роста в организации. Также 36% посчитали, что сотрудников мотивирует активная корпоративная жизнь.

По 34% участников назвали в качестве главных мотивирующих факторов оплату обучения и компенсацию проезда для работы.

Также выяснилось, что в 32% российских компаний сотрудникам предоставляют питание в офисе, в 25% дарят подарки за достижения, в 24% делают скидки на продукцию организации.

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