Экономист Милова рассказала о правилах расчёта процентов по вкладу

Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова рассказала, как правильно рассчитать проценты по вкладу. По её словам, это зависит от параметров вклада.

Бывают депозиты без капитализации процентов, а также с ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной капитализацией, уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Например, по вкладу без капитализации нужно сумму вклада (например, 100 тыс. рублей) умножить на годовую ставку (16%) и количество дней вклада, а полученное число разделить на количество дней в году, умноженное на 100 (100 000*16*273:(365*100).

А в случае ежемесячной капитализации сумма вклада умножается на единицу, к ней прибавляется ставка процента, делённая на 12 и умноженная на 100, возведённая в количество месяцев вклада (100 000*(1+16/12*100) )^9).

Ранее финансовый консультант, автор проекта «Азбука семейных финансов» Инна Филатова рассказала, как правильно составить бюджет на месяц.