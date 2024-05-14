Экономист Милова рассказала о правилах расчёта процентов по вкладу
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Бывают депозиты без капитализации процентов, а также с ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной капитализацией, уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».
Например, по вкладу без капитализации нужно сумму вклада (например, 100 тыс. рублей) умножить на годовую ставку (16%) и количество дней вклада, а полученное число разделить на количество дней в году, умноженное на 100 (100 000*16*273:(365*100).
А в случае ежемесячной капитализации сумма вклада умножается на единицу, к ней прибавляется ставка процента, делённая на 12 и умноженная на 100, возведённая в количество месяцев вклада (100 000*(1+16/12*100) )^9).
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