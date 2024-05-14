Фальков: в системе высшего образования в России не будет понятия «бакалавр»

Кандидат на пост главы Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что понятия «бакалавр» в системе высшего образования России с 2025 года не будет.

«В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр», у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование», — сказал Фальков на заседании Госдумы.

В январе Фальков заявил, что в магистратуру лучше идти после получения практического опыта.

По его словам, магистратура должна давать специализированные знания, когда человек уже поработал и отдаёт себе отчёт, чего ему не хватает.