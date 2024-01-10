Фальков предложил поступать в магистратуру после получения практического опыта

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в магистратуру лучше идти после получения практического опыта.

«Сейчас студент после бакалавриата далеко не всегда идёт в магистратуру за знаниями, часто он идёт просто за дипломом. Потому что совокупность дипломов бакалавра и магистра делает завершённым цикл получения высшего образования. А нам нужно, чтобы магистратура выполняла другую роль», — сказал Фальков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, магистратура должна давать специализированные знания, когда человек уже поработал и отдаёт себе отчёт, чего ему не хватает.

Как добавил министр, главная задача реформирования магистратуры — максимально сблизить систему образования и рынок труда.

Ранее Валерий Фальков заявил, что в 2024 году на науку и высшее образование направят на 104 млрд рублей больше, чем в 2023-м.