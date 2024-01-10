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Фальков: финансирование науки увеличат на 104 млрд рублей в 2024 году

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в 2024 году на науку и высшее образование направят на 104 млрд рублей больше, чем годом ранее.
Фальков: финансирование науки увеличат на 104 млрд рублей в 2024 году
  • РИА Новости

«В рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» государство тратит в год на гражданскую науку и высшее образование около 1 трлн 200 млрд рублей. В 2022 году это было 1 трлн 135 млрд, в 2023-м году — 1 трлн 276 млрд, в 2024-м будет 1 трлн 380 млрд. Это финансирование покрывает всю сферу исследований и высшее образование», — сообщил Фальков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, финансирование фундаментальных исследований в 2024 году вырастет с 244 до 261 млрд рублей.

Кроме того, ожидается рост инвестиций в фундаментальную науку со стороны бизнеса. Как отметил Фальков, университеты чувствуют колоссальный интерес к научным разработкам со стороны бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на заседании XXVI Ассамблеи молодых учёных и специалистов вручили награды победителям научно-образовательных конкурсных отборов.

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