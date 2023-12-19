В Петербурге наградили молодых учёных и специалистов
- Gettyimages.ru
- © Konstantin Trubavin / Aurora Photos
Об этом сообщает ИА «Росбалт».
Отмечается, что мероприятие собрало более 900 участников.
Среди них — 320 стипендиатов городского правительства, 440 победителей конкурса грантов для студентов и аспирантов городских и федеральных вузов, 210 победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий молодым учёным и кандидатам наук.
«Многие из вас уже вносят значимый вклад в укрепление научного и образовательного потенциала нашего города», — написал в своём приветствии участникам Ассамблеи губернатор Александр Беглов.
В течение 2023 года прошло четыре заседания, в ходе которых определены победители в областях точных, естественных, медицинских и технических наук.
Ранее сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.