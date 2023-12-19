В Петербурге наградили молодых учёных и специалистов

В Санкт-Петербурге на заседании XXVI Ассамблеи молодых учёных и специалистов вручили награды победителям научно-образовательных конкурсных отборов.

Об этом сообщает ИА «Росбалт».

Отмечается, что мероприятие собрало более 900 участников.

Среди них — 320 стипендиатов городского правительства, 440 победителей конкурса грантов для студентов и аспирантов городских и федеральных вузов, 210 победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий молодым учёным и кандидатам наук.

«Многие из вас уже вносят значимый вклад в укрепление научного и образовательного потенциала нашего города», — написал в своём приветствии участникам Ассамблеи губернатор Александр Беглов.

В течение 2023 года прошло четыре заседания, в ходе которых определены победители в областях точных, естественных, медицинских и технических наук.

Ранее сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.